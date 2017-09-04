辦世大運怕共產黨生氣？ 周玉蔻批柯P：劈腿、水性楊花

周玉蔻日前上《政經看民視》批評柯P。（圖擷取自YouTube）

2017-09-04 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕世大運圓滿落幕，雖此國際盛事獲得好評，但危機處理、維安等也引起不少人不滿，媒體人周玉蔻日前上《政經看民視》時表示，台灣國成員陳愉璋只帶了一個只寫「Taiwan」的布條就可以掐死人嗎？質疑台北市長柯文哲從一開始就擔心台獨字眼出現太多，共產黨會生氣，「大家就揭穿他吧」。

周玉蔻表示，柯文哲從一開始就擔心台獨字眼出現太多，共產黨會生氣，「他是擔心歌手看到綠色東西就會唱不好，LED燈是綠色的就會爆炸嗎？」周接著批評柯「像水性楊花的政客」，推測明年台北市長選舉民進黨會支持柯，跟國民黨的蔣萬安對戰。

周指出，她到林口看到國旗她很開心，但柯文哲世大運惹出中華台北（Chinese Taipei）爭議，沒有突顯出「台灣」是因為沒有事先規劃好，直言「柯文哲此舉到底是為了自己對上海、對國台辦的承諾，還是他認為世大運成功與否是用台獨的旗幟有沒有出現在開幕及閉幕典禮上來決定？」柯這種劈腿、說謊、水性楊花的作法未來會被政客模仿，「那台灣就不要活下去了！」

周強調，言論自由是柯文哲當選後產生的新政治文化，「請你們柯粉腦袋清醒一下，不要再被謊言的糖衣給毒害，除非柯文哲把事情全部說清楚」，如果真的有換掉市府秘書長蘇麗瓊力保台北市警察局長邱豐光，那就是在羞辱體育選手的成績。

而對於閉幕式柯文哲中英文講稿，英文翻譯只有1次台灣一事，周玉蔻表示，柯文哲之前接受「非常紅」的電視台訪問時，柯表示他的講稿是跟國台辦溝通好的，幕僚也說講稿都是柯自己處理的，「柯文哲請你告訴我們為什麼要屈膝求全？為什麼說兩岸一家親、床頭吵床尾合，之後又跑去跟網媒說你是墨綠的？如果你把這種欺騙的手法當作治理台灣的策略的話，請跟我們承認」。