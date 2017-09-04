北韓昨成功試爆氫彈 專家分析金正恩在「以核換和」

國內專家學者認為，北韓成功試爆氫彈代表著北韓已成擁核國，目的則是為了「以核換和」。（路透）

2017-09-04 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日進行氫彈試爆，並宣布試爆成功，震驚國際，總統蔡英文昨日下午也緊急召開國安會議因應，國內專家學者認為，北韓成功試爆氫彈代表著北韓已成為擁核國，目的是為了「以核換和」，台灣應擔心的是，北韓與美國在武力展示的過程中，雙方是否會擦槍走火而引發軍事衝突。

根據《蘋果日報》報導，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲分析，北韓採取「戰爭邊緣策略」，目的則是要「以核換和」，金正恩透過刻意升高軍事衝突危險，將情勢推向戰爭邊緣，藉此對其他國家施壓，例如讓美日等國在特殊政治要求下讓步。此外，北韓洲際飛彈技術雖然未成熟，但在此次試爆後，證明北韓已具備核子報復能力，足以震懾外敵，確保外敵不至於大舉入侵北韓。

針對目前的國際情勢來看，揭仲指出目前中美日韓等國都不樂見爆發軍事衝突，雖然美國總統川普對北韓一再放話，但是在主要盟邦或重要國安官員都存疑的狀況下，美國直接對北韓動武的可能性仍偏低，有可能的選項是另一波「武力展示」，真正需要擔心的是，雙方是否會因為意外或擦槍走火，引發軍事衝突。

「軍情與航空」網站主編施孝瑋則認為，北韓先前成功試射彈道飛彈，昨日又成功試爆，已形成「核威懾」能力，此次試爆代表著北韓已經具備和美國「比腕力」的實力。