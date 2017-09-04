金正恩爆氫彈各國懷鬼胎 他說 小英最克制「習大大要珍惜」

金正恩射氫彈，政大教授范世平觀察，此舉就是針對中國，中國國家主席習近平要珍惜小英（圖）的克制。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-09-04 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在9月3日射氫彈引爆全球震撼，時機挑選成為最重要的觀測重點之一，政大教授范世平認為，金正恩此舉就是「針對中國」，此時的習近平正為自己在十九大前，砸重金辦「金磚五國峰會」來造勢，送「禮砲」讓習大大坐立難安，對應各國領袖的算計及作法，小英是最克制的，沒有加送一砲雄二飛彈，直接砸毀金磚會議，「習大大要珍惜啊」

范世平在臉書分析，金正恩在金磚峰會開幕同一天射「禮砲」，讓習大大坐立難安，雖不滿但也無可奈何。重點在於「金正恩看穿中國不希望北韓垮台，還是會金援，所以沒在怕」。

范世平說，「如果小英也在廈門對面的金門試射雄風二E地對地巡弋飛彈」，「金磚五國峰會」要被迫取消，那習大大將面子盡失。所以，「小英還是克制的，習大大要珍惜啊」。

再看各國領袖對北韓發射氫彈的處理，范世平說「川普除了在推特發文，罵罵金正恩，酸酸習近平，一籌莫展」，南韓文在寅一直想與北韓和談，但金正恩根本不放在眼裡，不想理他；日本安倍想藉北韓問題凝聚全民支持，挽救低迷支持度；俄國普亭甚至可能是想借金正恩的手，修理美國與中國。