柯P發言遭轟慣老闆 她用猶太人為例告訴你殘酷真相...

柯文哲前日因一句「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」引發網友論戰。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-04 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲前日出席活動時，因一句「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」引發議論，多數網友不認同柯P此番發言，但知名部落客「廣告小妹」以親身經歷和看法，為柯P打抱不平。

「廣告小妹」在臉書上寫到，柯文哲因「你要一例一休，就永遠成不了大人物」的發言受到批評，甚至被部分網友歸類為右派。她提到，自己當年跑遍紐約哈林區說服孩子們讀完高中、心中要有大學夢，卻被一位前客戶的哥哥、一名家財萬貫的猶太人冷嘲熱諷。

探究原因，對方表示，每個國家都是前5%的人，踩著剩下95%的人致富，認為她讀到大學畢業後努力工作，應該可以爬到前20%，但要是不斷說服其他人和自己一樣努力，「妳將會落在百分之五十甚至更低。妳是傻了嗎妳？」

對方還說，猶太人不會耳提面命勸別人天天向上，只會要求自己的家人和族人這麼做，無論是什麼「活得快樂為優先」，還是追求「work life balance」，這些話都是說給別人聽的，「他們一直窮下去、滿足於當一個普通勞工，我們才能繼續 stay on top。妳懂？」

廣告小妹說，從柯P這次的發言來看，他是發自內心希望大家都能好起來，而不是「你的貧窮就是我的快樂」，她還說，如果大家和她一樣，每天被帳單追著跑，卻又想像別人一樣可以靠爸過美好日子，「那你繼續苦哈哈也只是剛好而已。」

廣告小妹表示，追求小確幸沒有錯，「但要悠哉就不要靠北」，她認為柯P說得有其道理，聽不下去代表不是同路人，各走各的便是。

她在最後說，自己對某些名利雙收的人，會去勸他人「此乃身外之物，生不帶來死不帶走」的行為感到不以為意，大酸「那你怎麼不放棄你的呢？幹。」