打造高雄品牌 立委劉世芳邀業界聊高捷

「Y TALK速度改變生活、黃線改變高雄」系列第4場今在哈瑪星舉行。（記者王榮祥攝）

2017-09-03 16:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委劉世芳今邀請多位以高雄為據點的知名「品牌」業者，以跨界合作無限商機為題，分享高雄捷運發展方向；與會業者都力挺黃線、與高捷路網的重要性，相信黃線加入，會為高雄帶來許多運輸之外的諸多衍生效益，透過完整路網、打造出屬於高雄的品牌。

跨界合作無限商機座談屬於「Y TALK速度改變生活、黃線改變高雄」系列第4場，立委劉世芳主持，與會者包括高市交通局長陳勁甫、高市新聞局長丁允恭、帕莎蒂娜國際餐飲事業董事長許正吉、健身工房董事長陳尚義、享溫馨飲食集團總經理李奇霖。

交通局長陳勁甫指出，公共運輸是城市治理指標且有其象徵性，可作為城市的指標之一，且捷運不只是運輸功能，他會衍生許多效益﹔新聞局長丁允恭呼應，新聞局曾與高雄捷運合作，推出一款結合高捷少女（高捷虛擬人物）、城市景觀的遊戲軟體，努力將高雄打造為一款品牌。

帕莎蒂娜董事長許正吉強調，品牌需要一步一腳印建立，他在高雄投資幾十年來，見證高市很多進步，相信黃線開通後將打通市區任督二脈，讓高雄更有動能。

健身工房董事長陳尚義分享創立品牌的過程與辛苦，同時也以自身經驗、證明品牌的重要，他看好捷運黃線前景，對於高雄形象絕對有幫助。

享溫馨飲食集團總經理李奇霖認為繁榮跟交通成正比，並強調捷運（黃線）很重要，他舉自家與高捷合作設置的餐館，原本是一片農田，如今卻是地方宴客最佳選擇。

立委劉世芳感謝各品牌商對於高捷黃線、以及對高雄的支持，期許各品牌在高雄努力的過程與成果，最終也可讓高雄成為一個大品牌。