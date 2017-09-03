稱「去中國化很愚蠢」 網友諷李鴻源「神邏輯」

2017-09-03 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕內政部前部長李鴻源今出席親民黨「民主開新營」，以「台灣如何成為一流國家」為題演說。李鴻源指出，中文在現階段是相當有競爭力的，連新加坡都很重視，但台灣卻一直去中國化，他直呼真的是「非常愚蠢」，還奉勸台下的年輕人，不管政治立場如何，都要把中文學好，因為學好中文才有競爭力。

PTT網友則諷李鴻源的言論根本是「神邏輯」。

李鴻源向台下的年輕學子喊話「要學好中文」，他舉例表示，以新加坡來看，他們嚴格來說還不算是個華人國家，但對於中文卻非常重視，因為他們明白14億的龐大市場有多重要；新加玻這麼的重視中文教育，但台灣卻一直想去中國化，把母語當作政治議題操作，「是一件非常愚蠢的事情」。

「連自己的語言都越講越糟糕，這是一件很不好的事！」李鴻源指出，現今台灣的中文程度，大概等於中國初中畢業的程度；而現今新加坡，光是小學一週就有32節中文課，因為他們很重視中文，但台灣不但不重視我們的母語，還將它當作政治議題操作，「是非常危險且不聰明的作法」。

李鴻源這番「台灣去中國化，是一件非常愚蠢的事情」的說法，讓多數網友無法苟同，紛紛留言嗆他「自已本身就是個笑話」、「去中國化=不學中文？這種神邏輯也是醉了」、「討厭中國政權跟舔中文化=去中國化 神邏輯」、「新加坡人人說英文誰想說華語？幹話王」、「這人還有臉出來哦 分洪道呢」。