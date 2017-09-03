林飛帆「西瓜說」惹議 綠營譁然

林飛帆一句「西瓜說」，引起各界譁然。（記者邱灝唐攝）

2017-09-03 15:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕太陽花學運領袖林飛帆今日出席時代力量台南市黨部成立大會，提及明年市長選舉「某黨推個西瓜出來都會當選。」對此，遭影射的民進黨參選人表示「非常遺憾」；網友更批評「還我南鐵地下化」，甚至說出「快滾到倫敦念書」。

林飛帆表示，台南人在政治上異常保守，「某黨推個西瓜出來都會當選」，另一個黨卻只會台語小教室或古裝，有時候都會感到氣餒。這一句「西瓜說」讓各民進黨參選人感到「淡淡的哀傷」；立委黃偉哲表示，輕蔑的講法是汙辱台南市民的智慧，而且民進黨有著嚴謹的初選制度，「時代力量呢？靠黑箱嗎？」曾大力支持學運的總統蔡英文、前總統李登輝應該覺得真心換絕情，318學運在台灣歷史上有一定的地位，沒想到幾年後竟出現狂妄的政黨，不知是福還是禍。

市長賴清德則認為，台南民主聖地的雅號是多名前輩犧牲換來的，應給予尊重；立委葉宜津、林俊憲也不約而同地說，這樣的結果是許多前輩打拚換來的，而非天上掉下來的，這也顯現市民對綠色執政的信心，選民有他們的智慧；前立委李俊毅則說，民進黨推再好的人選都會被譏為西瓜，但黨內絕對會派出最好的人選，而非一顆西瓜。