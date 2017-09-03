世大運剩食逾10噸 柯P處理方式被罵罰你進...

台北市長柯文哲稍早前於臉書公開世大運剩食處理方式，落實「惜食、續食、關懷弱勢」3大核心價值。（記者簡榮豐攝）

2017-09-03 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運選手村餐廳每天供應3萬5千份到4萬份餐點，除了讓各國選手能吃飽飽上戰場，也成功推廣台灣美食，但剩餘的食材量逾10噸，台北市長柯文哲稍早前於臉書公開剩食處理方式，落實「惜食、續食、關懷弱勢」3大核心價值。

台北市長柯文哲稍早前於臉書表示昨日傍晚5點，世大運選手村正式關閉，選手村的5大菜系餐廳受到各國選手一致好評，當中，鹹酥雞、牛肉麵、蔥油餅、珍珠奶茶等各式台灣美食都是選手們的最愛。

除了感謝餐飲工作人員的辛勞，柯P也指出：「為了不浪費這些上萬公斤的剩餘食材，我們緊急徵調冷凍庫暫時儲存這些食品，未來會持續分送給弱勢團體、兒少關懷團體、老人共餐、街友服務等社福據點。」

不少網友紛紛留言：「這還不快點罷免他，讓他當總統」、「真的覺得原來我們也可以很驕傲地辦這樣世界級的比賽後續的規劃也看得出巧思，真的很棒」、「做成這樣還敢繼續當市長？罰你去總統府思過8年」、「你做的那麼多，有考慮到打混的人的感受嗎？」「阿杯的節儉風太棒了，不浪費食材，真的粉用心，貫徹柯式風格」。