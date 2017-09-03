響應八百壯士遊行 竹市退休軍人唱軍歌提訴求

新竹市退伍軍人協會響應「八百壯士向軍人致敬」活動，在竹市市區遊行及唱軍歌，呼籲政府保障軍人的權益和尊嚴。（記者洪美秀攝）

2017-09-03 14:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區退休軍、公、教團體，響應「800壯士」慶祝九三軍人節活動，今天在市議會前集合唱國歌、軍歌，表達維護憲政體制決心，接著進行繞街遊行。並呼籲政府應恪遵法制，不得違憲亂政。且政府應遵守不溯及既往的誠信，吸引不少國民黨及退伍軍人參與，遊行隊伍沿著市區唱歌高呼，呼籲找回軍人的尊嚴與骨氣。

包括國民黨新竹市黨部主委呂學樟、書記長高宇彥、黃國新黨部主委趙建爍及市議員陳治雄、蕭志潔、吳青山、張祖琰、賀玉燕、林耕仁、陳治雄和前市長許明財等人都到場聲援並向軍人致敬及參與遊行。

遊行隊伍沿中山路、城隍廟、東門街、復興路、火車站、民族路、東大路、中央路到巨城百貨前廣場，參與遊行者也呼口號，過程平和。

新竹市退伍軍人協會響應「八百壯士向軍人致敬」活動，在竹市市區遊行及唱軍歌，呼籲政府保障軍人的權益和尊嚴。（記者洪美秀攝）

新竹市退伍軍人協會響應「八百壯士向軍人致敬」活動，在竹市市區遊行及唱軍歌，呼籲政府保障軍人的權益和尊嚴。（記者洪美秀攝）

新竹市退伍軍人協會響應「八百壯士向軍人致敬」活動，在竹市市區遊行及唱軍歌，呼籲政府保障軍人的權益和尊嚴。（記者洪美秀攝）