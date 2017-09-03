五度流標後 台北市議會舊址地上權案成功招標

台北市議會舊址位於忠孝西路及中山南路口，面積約2025坪，預計未來將為商業辦公室、旅館而市府將分回低樓層設置台北城博物館。（資料照，工務局提供）

2017-09-03 14:36

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯市府過去推出地上權均流標，其中台北市市議會舊址更是5度流標。該案今年5月6度招商，財政局加碼放寬地租條件，並首創分期繳納權利金。該案最終於9月1日脫標，由豪昱營造組成之合作聯盟，以投標權利金約28.88億元得標，較權利金底價28.68億元多2080萬元，取得50年地上權，為柯市府任內第1個招標成功的地上權案，預計未來將為商業辦公室、旅館而市府將分回低樓層設置台北城博物館。

台北市議會舊址位於忠孝西路及中山南路口，面積約2025坪，使用分區為，文化觀光專用區及第4種商業區。該案採地上權方式開發，在郝市府時期曾2度招商均流標，柯文哲上任後權利金直接砍對折、標案內容也祭出優惠，仍3度流標。

而對於這次為何招標成功，財政局長陳志銘表示，依照過去地上權作法，得標廠商光是興建成本及權利金就須直接拿出70億元，以現在大環境來說幾乎不可能，因此財政局今年5月訂出地租浮動天花板、設計分期繳納權利金等新制。

財政局提出，地上權地租從每年固定5％地租，拆分為3％依公告地價浮動調整、剩下2％固定繳付，每年調幅不高過6％；首創分期繳納權利金，在簽約時只須先付10％，接著在取得建照、使照後再分別繳交15％，剩餘款項則在完工後分4年1期繳交。

至於未來該案興建規劃，陳志銘表示，廠商未來將在市議會舊址興建商業辦公室及旅館，而市府預計可分回1至7樓做台北城博物館，詳細規劃將等到廠商提出才能確定。