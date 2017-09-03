慶祝93軍人節 傅崐萁嗆蔡總統：有種就宣布獨立

花蓮縣退伍軍人協會今早在花蓮火車站前廣場舉行「慶祝九三軍人節」活動，縣長傅崐萁（右三）到場聲援軍公教反年金。（記者王錦義攝）

2017-09-03 13:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣退伍軍人協會今早在花蓮火車站前廣場舉行「慶祝九三軍人節」活動，同時舉行反對年金改革的抗議，縣長傅崐萁、國民黨立委徐榛蔚等人都到場參與，傅崐萁還要蔡英文有種就宣布獨立，不要遮遮掩掩。

傅崐萁火力全開說，「蔡英文你們有種就趕快宣布獨立，不要遮遮掩掩，不要騙年輕人，不要在洗腦，有種趕快宣布獨立，不要在哪裡欺欺騙騙叫做台灣詐騙黨，還要民進黨改名叫台灣詐騙黨，專門欺負台灣人、詐騙台灣年輕人。」

傅崐萁說，世大運遊行他沒有看到任何一台遊行車輛上、選手手上有中華民國國旗，彷彿整個台灣在錯亂，他與蔡總統都是按照中華民國憲法宣誓就職、為民服務，民進黨如今執政，要實現民進黨綱、要讓台灣獨立，請不要遮遮掩掩，要像一個勇敢的台灣人，能夠帶種的站出來，趕快宣布台灣獨立，不要騙台灣人民的選票。

「我們明明就是中華民國的國民，但是在所有國家重要的慶典，都看不到國旗」傅崐萁說，軍公教警是台灣的骨幹，讓台灣經濟發展、創造台灣奇蹟，但退休的時候，卻成為階級、世代、政黨鬥爭的犧牲品，退休基金會不會破產跟每名軍公教都沒有關係，是國家掌握的基金，績效是執政者的能力問題。

傅崐萁認為現在的年金改革，就是要把國家的骨幹搞垮，他說，現場所有的軍公教，為中華民國在台灣的奠基，貢獻一生的青春、汗水，讓台灣能夠安定、家庭世世代代平安的成長，各位要挺直腰桿，不是社會的罪人，不是被社會唾棄的一群，希望你們是台灣最值得榮耀的一群，為大家一起喊加油。

傅崐萁隨後帶領群眾高喊：「軍公教加油」、「民進黨下台」、「蔡英文下台」、「中華民國萬歲」、「台灣加油」的口號。立委徐榛蔚也批世大運動用前瞻計畫尚未表決通過的經費，帶頭違法，整個立法院變成行政院的立法局。