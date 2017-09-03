F16戰機將換裝新型電戰莢艙 空軍：已小批量生產

F16戰機將換裝新型電戰莢艙。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-09-03 13:05

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化F16戰機整體戰力，空軍計畫為F16戰機換裝新式的電戰莢艙，空軍司令部今天中午指出，新型電戰莢艙已完成研製測試，並已進行小批量生產，後續亦可持續性能提升，以滿足作戰需求。

空軍擁有148架F-16A/B型戰機，目前也依計畫進行性能提升，將可大幅增加對空、對地的偵蒐及攻擊戰力。

據指出，F16機隊現有80套AN/ALQ-184（V）7電戰莢艙，空軍規劃以1億6000餘萬美元預算，採購42套目前還在研發中的ALQ-131A FMS電戰莢艙，但卻傳出美方以研發成本上漲為由，同樣價格竟只能採購12套，數量大幅「縮水」。

空軍司令部中午發表新聞稿指出，空軍各式武器裝備獲得，均依「政府採購法」、「軍事機關採購作業規定」及「美國國防部安援手冊」等規範辦理，以籌獲適質適量的空防武力，並無媒體報導攤提研發費用的疑義。

空軍表示，F-16A/B型戰機電戰莢艙整體提升案，符合立法院2002年1月決議「為確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致，俾使我政府公共資源運用恰當，應採用與美國空軍同型裝備」的原則。

空軍表示，空軍規劃籌購的F-16A/B型戰機電戰莢艙各項系統整合，符合空軍後勤維持需求。新型電戰莢艙已完成研製測試，並已進行小批量生產，後續亦可持續性能提升，以滿足作戰需求。