跛腳主席？吳敦義被爆手伸不進智庫、6大基金

國民黨主席吳敦義。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-03 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義在8月20日全代會正式走馬上任，但是，據報導，吳敦義根本撼動不了前主席洪秀柱的黨內大地盤，包括智庫及6大基金會，高達十餘億元的基金會資金，都還掌控在洪秀柱人馬手上。

《鏡週刊》報導，國民黨直接或間接捐助的相關基金會共27個，財產總額達29億1452萬元。其中，洪秀柱擔任董事長的4個，包括身心障礙者保護基金會、青年和平團、國家政策研究基金會及關懷長青文教基金會等4個，財產總額計10億1000萬元。另外，洪營人馬包括前祕書長莫天虎、前組發會主委張雅屏、前國發院長林忠山各掌1個基金會，前政策會執行長蔡正元被收押前仍是孫中山紀念圖書館文教基金會董事長。

報導指出，洪秀柱在6月底辭黨主席，卻沒有交出基金會，還把親信都安插到基金會任職，吳敦義很想把手伸進這些地盤，但是，卻陷入「父子騎驢」困境，「如果強要接管，怕會被黨產會認定是黨產而遭沒收，若不納入黨中央管轄，又怕被洪系人馬切割出去，永遠無法回到國民黨的體系」。

據報導，吳陣營還是想把親洪勢力趕出基金會，但是，洪營人馬堅持依照基金會章程，需滿2年才有人事改組問題，讓吳營很頭痛。