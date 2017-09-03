「我們到台北革命」花蓮93退伍軍警反年改

花蓮縣退伍軍人協會今早在花蓮火車站前廣場舉行「慶祝九三軍人節」活動，同時進行反年改抗議。（記者王錦義攝）

2017-09-03 12:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣退伍軍人協會今早在花蓮火車站前廣場舉行「慶祝九三軍人節」活動，包含縣長傅崐萁、國民黨立委徐榛蔚、花蓮縣反年改團結聯盟等退休軍、公、教、警300多人到場抗議反年改，之後遊行到立委蕭美琴服務處前高呼：「到台北革命」。

軍人節慶祝活動由前特戰司令部司令高喜沛中將擔任召集指導委員，花蓮退伍軍人協會主辦，理事長盧新榮致詞時說，今天要向為國家犧牲奉獻的先賢先烈、在職、退伍軍人致敬，軍人一向堅持憲政體制、維護軍人尊嚴，因此他們要求政府勒遵法治、不得違憲亂改，不得溯及既往，維護現有體制。

高喜沛則說，今天全台14個地點同步舉行向軍人致敬活動，也嚴正的向無良政府宣告絕不妥協的態度，他強調軍人過去為國家犧牲奉獻，絕不能被現在的政府、被民粹抹殺掉，「退休俸是我們為國家奉獻後應得的權利」。

高喜沛說，尤其8年抗戰犧牲了350萬名軍人，不能忘記、不能抹滅，台灣的光復，都是靠著這些先烈的努力，台灣的政治自由民主、經濟安定繁榮，軍、公、教、警都是支持中華民國屹立不搖的堅定力量，蔡政府無良、邪惡，「號稱用年金改革來進行清算鬥爭、剝奪我們的退休俸」。

群眾在現場高歌多首軍歌後，從火車站前廣場沿國聯二路遊行到花蓮縣立委蕭美琴服務處前抗議，群眾高喊：「蔡英文、蕭美琴下台」、「蕭美琴滾出來」等口號，不過今天是假日，服務處並沒有人上班。

花蓮縣警方擔心失控，除現場封路，還動員50多人到現場維護秩序，花蓮縣退警協會理事長李孟萍說：「我們不會在花蓮丟雞蛋、這批雞蛋有毒，所以我們到台北革命」群眾一片叫好。