獨派：政府應改變外交政策 申請加入聯合國

2017-09-03 12:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕我國今年採溫和務實方案推動加入聯合國。獨派團體台灣北社今召開記者會，高喊「正名制憲、加入聯合國」口號，台灣中社社長廖宜恩呼籲，民進黨已完全執政，應改變「一個中國」、與北京政府爭奪合法政府代表權的外交政策，還要有清晰國家定位，建立新而獨立的國家，提出申請加入聯合國。

台灣北社召開「台灣社團對朝野政黨的呼籲」記者會，對蔡政府提出加強台灣主體性教育、儘速補正公投法、廢除鄉鎮長選舉改由縣長派任等3點建議。

台灣中社社長廖宜恩表示，民進黨已完全執政，若繼續捍衛中華民國及維持現狀，就是替中國承認台灣是中國的非法政府，中國未來也可以依據國際法合法繼承台灣，對台灣人民生命財產是很大危險。

廖宜恩也指出，對於有民眾在世大運拿台灣旗幟被憲兵搶走，只允許「中華台北」在場內出現，向蔡總統和台北市長柯文哲表達嚴正抗議，政府自我否定不是國家，而是中華台北、甚至中國台北，「這樣的國際地位，台灣人還要繼續忍受嗎？」

廖宜恩也說，政府應有清晰國家定位，在國際社會上，其他國家才知道如何支持台灣，「不是他們不支持台灣，而是我們說不清楚自己是什麼樣的國家。」

台灣南社社長張復聚表示，蔡總統已經執政1年3個月，執政大方向很正確，特別是不循「九二共識、一中原則」，應該給她掌聲，處理國民黨不當黨產、年金改革、原住民議題等也都是正確政策，希望蔡總統繼續信念，進行改革。

張復聚則建議國民黨主席吳敦義和藍營立委，應善盡監督責任，快把中國認同改為台灣認同，以後才能爬起來。台灣北社社長李川信也說，國民黨一定要回到台灣，才會被台灣人接納。