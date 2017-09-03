台中退伍軍人爭權益 誓言讓「藍天再現」

退伍軍人走上街頭，在台中市政府廣場舉行抗議活動。（記者張菁雅攝）

2017-09-03 11:32

〔記者張菁雅／台中報導〕今天是軍人節，台中地區退伍軍人上午齊聚在台中市政府前廣場，抗議年金改革違反信賴保護、法律不溯及既往的原則，並表示，2018及2020年選舉，要讓「藍天再現」。

由台中地區退伍軍人發起的「榮耀九三，向軍人致敬」活動，約有千人參加，國民黨立委江啟臣、顏寬恆、市議員楊正中、李中、沈佑蓮及台中市黨部主委陳明振等人都到場支持。活動在國歌聲中揭開序幕，眾人也為已為國犧牲的官兵們默哀1分鐘。

退役中將羅際琴表示，軍警消人員在工作崗位上兢兢業業，確保台海和平、台灣內部安定，而老兵們到了台灣，為國家做了許多基礎建設，包括建水庫、開墾、開路，甚至是工程外交，大家辛苦奮鬥那麼久，居然贏得「米蟲」的稱號，有專家說「要鬥垮一個人，先鬥臭他」，所以軍公教人員被污名為「不要臉、死要錢、自私自利」。

羅際琴指出，退休俸是軍公教人員應得的權益，信賴保護、法律不溯及既往更是舉世不變的道理，所以他們要站出來爭取權益，要讓明年選舉及3年後的選舉藍天再現。

江啟臣則說，軍人心中最重要的三件事，分別是國家、責任、榮譽，‏這三件事若被扭曲，國家就產生危險，國軍不反對合理的改革，要的是改革越改越好，而不是越改越爛。

顏寬恆也說，民進黨政府視國軍如草芥，利用族群對立與世代對立，讓年輕人誤會軍人是拖垮財政的原因，而他要問「如果軍人是米蟲，哪來的中華民國」？