42套慘變12套 空軍採購電戰莢艙遭美變相加價

F-16戰機（資料照，記者張忠義攝）

2017-09-03 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕空軍在F-16戰機性能提升「鳳展專案」中，計畫換裝新型莢艙，最初編列1億6000萬美元，計畫換裝42套ALQ-131A FMS電戰莢艙，但美方現在卻以研發成本上漲為由，同樣價格竟只能採購12套，數量大幅「縮水」。

《聯合新聞》報導，空軍148架F-16A/B型戰機正陸續在台進行性能提升改裝，採購提升案中所需的42套ALQ-131A FMS電戰莢艙，取代機隊現有80套AN/ALQ-184（V）7電戰莢艙，但現在卻被美軍告知預算不足，同樣的預算規模，現在竟只能採購12套，而空軍將在本月依美軍規劃，以1億6300萬美元、每具1300餘萬美元的「天價」，向美軍購買這12套電戰莢艙的發價書進行簽署。

據了解，當初空軍依美軍規劃堅持選用研發中的ALQ-131A電戰莢艙，一來是聽從美軍建議，二來是考量美軍F-16機隊未來也將選用這款莢艙進行提升。但美軍現在已經放棄為本身F-16機隊進行航電作戰系統性能提升案，但卻仍要求我方必須選用這款研發中的電戰莢艙，等於要求台灣放棄市場上較便宜且成熟的產品，為美方不採用的新型莢艙研發費用獨自埋單。

國民黨立委、前外交及國防委員會召委呂玉玲披露，她曾質詢此案，時任空軍參謀長的范大維曾允諾將向立法院提出評估報告。但空軍尚未向國會提出詳細評估報告，且國會也未同意預算編列，空軍若提前與美方簽署採購發價書，是「先斬後奏」，她不同意空軍作法，要求空軍必須明確向立法院說明選擇ALQ-131A的理由。

F-16戰機（資料照，記者張忠義攝）