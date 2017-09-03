國民黨中委選舉倒數 配票、換票名單流傳

國民黨中央黨部大樓。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-03 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員選舉預定在9月9日舉行，想要擠進中央政治圈的人馬，展開激烈拉票，據報導，目前黨內除了有號稱來自黨中央的「吳敦義菜單」52人「配票」名單之外，還有各種的「換票」聯盟，搶攻運作。

綜合媒體報導，目前傳出的「配票」名單，主要是在黨代表群組中流傳，傳聞是國民黨主席吳敦義傳給海外黨代表的建議投票名單，名單中共有52位中央委員參選人，當中，中央委員連勝文為首的連系人馬佔8席，引發黨內熱議；不過，這傳聞遭到國民黨組發會的否認，稱「絕無此事，無中生有」。

由於選舉採取限制連記法，換票成為很重要的策略及技術，各式的換票聯盟在當中崛起，原本號稱黨內最大換票聯盟、由前雲林縣長張榮味系統操盤的「65聯盟」，已經宣佈解散，不過，又傳出黃昭順、侯彩鳳等部分爭取連任的中常委重組「新65聯盟」接手運作，還是號稱是黨內最大換票聯盟，傳聞中的名單含現任中常委、黨籍立委、地方議會系統、政壇要角、政二代、台商及漁會幹部等。

但是，「新65聯盟」也被指稱「50聯盟」，也有一部分以中常委姚江臨為首的「40聯盟」，幾乎都是挺吳勢力，但兩者之間還傳出角力戰。

另外，有中央委員連勝文所屬青發會系統，沒有正式名稱，但被黨內戲稱「30聯盟」；還有曾經傳出由富商柏泰園集團總裁陳萬添籌組的「90聯盟」，在陳萬添被踢除中央委員參選資格後，運作能力倍受考驗，還有打著吳敦義密友旗號組成的「奇策盟」串連籌組「20聯盟」。

國民黨這次中央委員選舉，共358位合格候選人，由現任主席吳敦義與前主席洪秀柱共同提名204人，自行連署參選154人；將選出210位中央委員與105位候補中央委員，選舉採限制連記法，每位黨代表可圈選105人。