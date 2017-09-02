柯P稱一例一休無法成大人物 鄉民怒酸：慣老闆欣慰

台北市長柯文哲（左）2日應邀出席親民黨「2017民主開新營」演講，主席宋楚瑜（右）等熱烈歡迎。（記者簡榮豐攝）

2017-09-02 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天出席親民黨主辦的「民主開新營」，並發表演說。柯在演講中談及一例一休，並酸說「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」而這句話也在網路上掀起討論。

媒體綜合報導，柯文哲出席「民主開新營」，並以「我的故事」發表演說，過程中透露有次胞弟向他抱怨工作很忙、做不完，每天都要工作8小時，結果他立刻打斷談話，並指出他從進台大醫院開始，沒有1天工作低於8小時，晚上12時下班，政府現在實施一例一休，「如果要一例一休，就永遠成不了大人物」。

柯文哲表示，年輕人要有新想法，但別羨慕別人成功，應該要問自己有沒那麼認真，用功很重要，像他以前讀台大時，每天都要花5小時唸書，才讓自己保持在頂尖行列。

這番言論立刻引起鄉民討論，鄉民紛紛酸說「慣老闆發言」、「慣老闆表示欣慰 爛草莓崩潰」、「又不是每個人都想成為大人物」、「資色力量」、「沒有一例一休，99.999％的人也是成不了大人物」、「阿伯太施鹽」。

還有人感嘆說，「我又沒要當大人物，我只想過好生活，不要過勞死」、「不想成為大人物不行逆」、「這次不喜歡他的說法，不是所有人都想當咖，而且大人物再厲害，也需要小人物追隨和幫助」。

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