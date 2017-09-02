成功嶺營區開放 神龍小組跳傘超神

成功嶺營區今天開放，訓練有素的神龍小組隊員表演高空跳傘精準著陸。（記者陳建志攝）

2017-09-02 12:55

〔記者陳建志／台中報導〕陸軍司令部在93軍人節前夕舉辦成功嶺營區開放，讓民眾了解國軍的武器性能和訓練成果，除安排陸航部隊以阿帕契等直升機進行空中分列式，聞名海內外的神龍小組，更以扇形和疊傘等隊形，精準從高空著陸，並由工兵部隊和裝甲車進行聯合操演，台中女中儀隊、陸軍專校戰鼓隊和台灣體大舞獅隊也帶來精彩演出，絕無冷場的表演贏得現場民眾掌聲不斷。

今天表演節目一開始，由陸航部隊以阿帕契、黑鷹等直升機進行空中分列式，還以衝場的方式模擬攻擊，接著由成立於民國51年、聞名海內外的神龍小組表演高空跳傘，先由6位隊員以扇形隊形從空中盤旋陸續著陸，接著由4名隊員表演高難度的疊傘，雖空中風速強勁，但10名訓練有素的隊員，最後都精準著陸，神乎奇技的演出讓現場民眾讚嘆不已、掌聲連連。

接著由工兵部隊以M48A5履帶機動橋和裝甲車進行聯合操演，模擬工兵戰時架橋，由戰車以火力、煙霧掩護，現場砲聲連連讓民眾如臨實境，並見識到履帶機動橋的機動性；訓練有素的陸軍特戰指揮部戰技隊，則帶來精彩的拳術、對打等戰技；並有砲兵陣地占領和射擊聯合操演，展現平時精實訓練的成果。

除精彩的戰技和武器展示，今天還邀請台中女中儀隊、陸軍專校戰鼓隊和台灣體大舞獅隊等團隊帶來精彩的演出，現場並展示直升機、各式火砲車和特戰突擊車、雷達等武器，因機會難得，吸引許多家長帶著家中小寶貝拍照留念。

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神龍小組隊員在今天成功嶺營區開放日上，表演高難度的疊傘並精準著陸。（記者陳建志攝）

成功嶺營區展示的特戰突擊車，吸引小朋友好奇，忍不住登上車拍照。（記者陳建志攝）

陸軍特戰指揮部戰技隊也展現平時精實訓練的成果。（記者陳建志攝）

成功嶺營區現場展示的武器，吸引民眾拍照留念。（記者陳建志攝）

成功嶺營區今天開放，陸航部隊以阿帕契、黑鷹等直升機進行空中分列式。（記者陳建志攝）

陸軍裝甲車和工兵部隊進行聯合操演，現場火砲聲四起。（記者陳建志攝）

台中女中儀隊應邀帶來精彩的表演。（記者陳建志攝）