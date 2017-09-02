國民黨提釋憲尋合作 宋楚瑜這樣回很禪意

2017-09-02 12:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院日前三讀通過「前瞻基礎建設第一期特別預算」，國民黨大為不滿，有意下週提出釋憲案，並尋求親民黨等在野黨支持。對此，親民黨主席宋楚瑜以名書法家于右任書法作品內容暗喻，表示要「靜思片刻」，不要倉促做決定。

在立法院日前連日不斷電完成「前瞻基礎建設第一期特別預算」審議後，由於國民黨團質疑審查過程有程序正義等瑕疵，因此打算於下週向大法官釋憲會議提出釋憲案申請，並有意尋求親民黨等在野黨尋求連署支持，以成功達成連署門檻。

親民黨主席宋楚瑜今於親民黨主辦之「2017民主開新營」中，致贈台北市長柯文哲一幅親筆書寫的書法作品，內容出自名書法家于右任之作品，寫有「當盛怒時忍耐須臾省卻無邊煩惱；遇極難事靜思片刻此中自有權衡。」

宋楚瑜受訪時被問及此事，他表示現在又說讓在野黨有發言權，親民黨對此該如何處理，宋引用于右任書法作品內容，表示要「靜思片刻」，不要倉促做決定。

媒體追問「靜思片刻」一話，是否意指釋憲案。宋楚瑜說，想想這次前瞻，不就是在搶資源，政治不只有管資源，還有管方向、資源與用人，要用好的人為國家、社會找出好方向。

媒體問宋楚瑜是否會再度擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。宋楚瑜表示，這也請大家稍待片刻，讓總統做決定，「這是總統的職權」。宋補充，他去年在APEC與中國、各國政要強調，台灣不可能放棄自由民主制度，兩岸坐下來談，「堅持中有彈性，彈性中有原則。」