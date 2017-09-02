宋楚瑜邀籌組在野「務實大聯盟」 柯戲稱：該叫「下午茶大聯盟」

2017-09-02 11:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今應邀至親民黨主辦的青年「民主開新營」演講，會前接受媒體聯訪，被問到是否為選舉鋪路，前來表達友好之意？柯文哲淡定說對每個人都要表達友好，如果國民黨邀請他去演講，他表示「我也會去講」。

柯文哲今應邀以「我的故事」為題演講，他進場前，親民黨主席宋楚瑜特別邀他籌組「務實大聯盟」，希望一些在野人士能共同監督中央相關政策。柯文哲隨後受訪時表示，其實政治上本來就不用分到你死我活，不同主張可以一起工作，台灣特色就是民主、自由跟多元開放，不同主張一起工作，甚至一起「幹譙」、一起合作，這是新的政治文化。

媒體進一步問，那他對民進黨就是這樣，一邊「幹譙」、一邊合作嗎？柯聞言忍不住白了發問的媒體一眼，隨即說「最重要是對所有人都做到這樣」。

對於宋楚瑜提出共組「務實大聯盟」，柯故作幽默說應該是「下午茶大聯盟」，不同主張的人一起坐下來談一談，並透露自己跟宋楚瑜關係密切，私底下大概每一、兩個月就會拜訪宋楚瑜一次。

至於要如何讓藍綠合作，柯指目前在北市府就已經大概達到這目標，不敢說一百分，但已經有七、八十分，只要各黨議員來提建議，他們聽聽有道理就照做，不會因議員是不同黨不同理念的，就因此不跟人家合作。

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