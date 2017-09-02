台灣加入聯合國 許世楷：政府不能只是做樣子

2017-09-02 09:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國今年推動加入聯合國方案，採取溫和務實方式進行，前駐日代表許世楷批評，政府作法無法讓台灣入聯成為議題，感覺「不是真的要突破難關」，他建議，台灣要參加聯合國最直接方法，就是由總統蔡英文向聯合國提出申請；台灣智庫執行委員賴怡忠受訪時則說，台灣本身是很好的品牌，政府推動相關活動應凸顯本身強項，讓國際社會了解台灣在國際間所做的貢獻。

聯合國大會即將於9月中旬召開，知情政府官員昨表示，考量國際局勢與兩岸關係，我國延續去年做法，不在總務委員會提案，而是請友邦在大會總辯論上發聲，開會期間，環保署長李應元也將赴美進行相關活動宣傳。

對此，許世楷表示，如果政府沒辦法向國際社會說清楚台灣定位，外交部長撰寫專文不是向世界說清楚台灣與中華民國間的差異性，「這些活動只是白做」，只是讓世界知道有台灣這個國家，也不會產生太大效果。

他認為，台灣有超過8成民意支持入聯，台灣事實上也已經是一個國家，政府應依照當前現實，向國際社會說清楚要以台灣名義加入聯合國，走正常的路「努力才會有意義」，否則依照現今形式上做做的作法，「看不出來有成功可能」。

扁政府時期，曾正式以「台灣」名義，向時任聯合國秘書長潘基文申請加入聯合國，隔年民進黨並就「以台灣名義加入聯合國全國性公民投票案」，發起全民公投，不過當年該公投案因未達50％投票率而未通過，台灣的入聯申請也遭聯合國祕書處，以「台灣是中國的一個省或地區」為由拒絕。

許世楷建議，台灣參與聯合國最好的方式，就是以新國家的名義，由蔡英文向聯合國提出申請，透過自己主張，才能讓別人清楚台灣是一個國家。

賴怡忠則說，進入聯合國是全台民眾共同期待，因此政府更應凸顯台灣作為國際有意義的貢獻者，如何遭受中國不公平對待，此做法也違反聯合國普遍性原則；賴怡忠強調，台灣本身具有相當實力，也有辦法對國際做出貢獻，聯合國「不讓我們進去很奇怪」，政府推動入聯方式應更積極彰顯台灣自己的能力，讓國際社會意識到，台灣被如此對待「有多麼不公平」。