阿根廷披我國旗繞場世大運 FISU發函警告

世大運閉幕式中，阿根廷代表團選手披著我國國旗繞場，讓台灣民眾一吐賽事過程中我國國名及國旗遭打壓的怨氣，感動不少人。（資料照，記者林正堃攝）

2017-09-01 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕世大運閉幕式中，阿根廷代表團選手披著我國國旗繞場，讓台灣民眾一吐賽事過程中我國國名及國旗遭打壓的怨氣，感動不少人；不料國際大學運動總會（FISU）昨發函阿根廷代表團，警告這樣的行為帶有政治意涵，已違反大會規則。

8月30日舉行的世大運閉幕式，有民眾從觀眾席丟下數面中華民國國旗，阿根廷代表團的成員撿起國旗繞場，讓我國國旗在場內飄揚，畫面令人動容。不過據《TVBS》報導，FISU已於8月31日致信阿根廷代表團，強調政治議題不該掩蓋運動賽事。

信中指出，「中華台北」的奧會模式建立於1981年，包括名稱和旗幟，大家必須遵守這個規則；而他們注意到，阿根廷代表團的一些運動員，30日晚間的行為並未尊重及遵守相關規則，當時選手們的情緒都很高昂，我們更有義務確保其行為不會損害大會精神。

FISU會長麥斯汀（Oleg Matytsin）受訪表示，他們在閉幕式後就立刻致函阿根廷代表團，要求他們不要再將具政治意涵的物品帶進場。

對此，台北市政府強調，FISU不是透過主辦單位發函，也無祭出任何懲處，也並非北京從中施壓，希望大家把焦點回歸到賽事及選手本身。