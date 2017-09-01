「八百壯士」批年改政治欺詐 軍人節14縣市串連上街頭

2017-09-01 19:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕對蔡英文政府年金改革方案多次表達疑慮的團體「八百壯士」，「軍人節」又有新動作。

「八百壯士捍衛權益」臉書頁面今天發文指出，將在9月3日發起「異地同時，遍地開花」向軍人致敬活動，也會邀請僑胞在僑居地參與，聲稱已有逾3萬人響應。當天上午9點3分集結於台灣14縣市火車站、地方政府、百貨商場等地表達訴求。

「八百壯士」強調，軍人非「反年改者」，憲法保障軍人退伍後權益，包含軍人18％都有法源依據。退伍軍人依法領取的是「延遲給付的退除給與（包含月退休俸與18％利息）」，不是「年金」或「社會保險金」。憲法第15條明文規定，個人財產權應予保障，每個人的財產權與民意有何關係？多數人的民意，就可以剝奪少數人的財產嗎？

「八百壯士」說，我國2014年至2016年，年稅收超溢4165億元，外匯存底排名世界第五，沒有外債，也屬負債比率較低國家，政府為推動「前瞻基礎建設」，動輒舉債8800億餘元。可見我國在國際上，可說是財政體質資優生，不但收支平衡，而且相當有錢，根本無困難現象，換言之，年金改革明顯是政治欺詐手法！

「八百壯士」說，將效法抗日奮戰精神，對抗「無良政府」的違憲亂政，不達目的絕不終止，除了捍衛權益，更關切國家憲政秩序的穩定性，如任何一個政黨輪替執政，可隨意推翻全世界民主國家一致認定的標準，即憲法所賦予規範「不溯既往、信賴保護」的基本精神與普世價值，一旦憲政制度被破壞，將失去軍公教的向心力，支柱崩毀，國家亦將永無寧日。

「八百壯士」稱，在毫無資源的情況下，勉力發起全國各縣市「異地同時，遍地開花」向軍人致敬活動，目前已超過3萬人報名，人數持續增加中，也邀請海外僑胞在僑居地共同參與。

「八百壯士」呼籲，除了各界民眾9月3日參加地區敬軍活動，更籲請國民黨、新黨全力支持這場活動。當天各地活動將在9點3分至9點30分集結，以唱軍歌、呼口號、行動劇及肥皂箱演講等活動向軍人致敬。

對於軍人年金改革，國防部發言人陳中吉多次公開強調，國防部仍在研議方案，並在各種會議溝通、協調，對於外界不同意見，國防部虛心接受，但也呼籲退伍軍人冷靜、理性以對，國防部會持續溝通，爭取最好、最周延的方案。