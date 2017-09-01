《就服法》擬大修15條文 聘非法外勞改為1人1罰

2017-09-01 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕隨著外籍勞工人數持續增加，各類爭議案件也頻傳，勞動部擬對《就業服務法》進行大修，範圍包含15條條文，包含不得留置外勞護照，聘用非法外勞一案一罰改一人一罰等，若是雇主曾性侵害、人口販運或重傷害外籍勞工者，在起訴或緩起訴2年內、遭判刑5年內不得聘用外勞；累犯者將終身禁止聘用外勞。

截至今年7月底，我國外勞人數已上升到近65萬8千人，其中包含41萬3千名產業外勞，24萬5千社福外勞。為確保外國人權益，勞動部勞動力發展署擬啟動修法，其中針對聘用非法外勞的部分，擬從1案1罰15到75萬元，改為依聘用人數一人一罰，，假設聘雇10名非法外勞，最高可罰750萬元，無上限。

若是仲介對外籍勞工有性侵害、性騷擾、人口販運等行為，將處30萬元到150萬元，並廢止仲介公司許可，不得從事外勞仲介：而仲介知道外勞被雇主有性侵害、性騷擾、人口販運等行為，卻沒有在24小時內通報主管機關，也將裁罰6萬元到30萬元。

針對過去許多外籍勞工雇主因擔心外勞逃跑，會強制要求外勞簽署同意書，新規定則是打算改為「不得留置求職人或員工之身分證明文件、工作憑證或其他證明文件」，違者恐遭裁罰6萬元到30萬元。

發展署官員指出，即日起到下月29日止將預告草案，之後將進行性別影響評估、送法規會審議等法制程序，並儘速送行政院審查。