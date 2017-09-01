前瞻預算只刪18.5億 他嗆：國民黨要拿黨產來還納稅錢嗎？

立法院臨時會期間，國民黨3名立委禁食抗議前瞻，時力立委徐永明批評是鬧劇，圖為前總統馬英九（中）日前探視禁食情形。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-01 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕立法院日前為審前瞻預算進行不斷電表決，最終前瞻三讀通過，時代力量立委徐永明稍早表示，因為國民黨無腦杯葛的表決，才使實質監督前瞻預算無法進行，甚至上演進食抗議秀，直言「國民黨這齣爛戲真的是演上癮了」。

徐永明稍早於臉書上PO文表示，K黨杯葛花招百百種，實質監督沒半步，有臉提釋憲不如先為搞爛國會議事道歉，在審查前瞻預算的過程中，國民黨花招百出，從委員會的丟水球灑麵粉，不讓官員上台接受質詢，預算一毛沒刪出了委員會，到了臨時會丟出上萬筆闌尾提案，甚至演出禁食抗議秀，就是因為這些無腦杯葛的表決，讓實質監督前瞻預算無法進行。

徐接著指出，國民黨在臨時會，一路假杯葛真放水，現在臨時會都已經結束，還要出來假裝哭訴「前瞻預算敗陣吞不下去」，人家說「演戲的是瘋子，看戲的是傻子」，國民黨這齣爛戲真的是演上癮了，可惜社會大眾不是傻子，誰在胡鬧，誰在表決，大家都心知肚明。

徐於文末痛批，國民黨現在要做的不是提釋憲，而是提頭來向台灣人民解釋，1089億的前瞻預算，因為你們的惡搞，最後只刪了18.5億，「被浪費掉的納稅錢國民黨要拿黨產來還嗎？」

底下有網友留言，「爛藍黨！每天演白痴戲，懶得看」、「別再浪費國家資源，趕快通過對人民有福利的法案」、「真正的在野黨應該是提出比執政黨更好的案子來對付，而不是一味胡鬧」。