郝龍斌批沒太多建設 中市府：興利除弊已獲肯定

2017-09-01 16:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨副主席郝龍斌今天在台中市黨部說，台中市過去2年沒有太多建設，過去好的建設像BRT、歌劇院等，被現任市長破壞或沒有好好經營；市府回應，市長林佳龍興利除弊，成果備受市民肯定，歡迎國民黨市黨部新主委移居台中。

國民黨台中市黨部今天舉行主任委員佈達典禮，由郝龍斌親頒派任書給主委陳明振。陳明振是前嘉義縣長陳嘉雄的兒子，曾參選嘉義縣長，歷任多處縣市黨部主委，去年因國民黨解雇潮離職，今年8月回歸黨部。

郝龍斌致詞時表示，台中市在過去2年沒有太多建設，過去胡志強市長好的建設像BRT、台中國家歌劇院等，被現任市長破壞或沒有好好經營，台中市民對現任執政有憂慮，國民黨只要推出好的市長人選，相信在2018能爭取好成績。

市府新聞局長卓冠廷則表示，市長就任以來，不論是舊城再生、治水防洪、社會福利、青創輔導，或是多項軌道建設納入中央前瞻計畫，積極籌辦花博、東亞青奧等大型活動，施政成果具體，獲CNN肯定為台灣最宜居城市，成為全國人口第2大城。

他又說，林市長不僅興利、更重除弊，BRT、台中國家歌劇院，正好都是前任市府弊端叢生的案例，經努力解決問題後，BRT轉型為優化公車系統，運量提升；而歌劇院在改善3000多項缺失後，獲中央「金質獎」肯定，真正完工啟用，由文化部接手經營。

卓冠廷表示，市府嚴謹控管財務收支，財政狀況呈現穩健狀態，市長施政成績獲得多數市民肯定，在日前公布的多項下屆市長選舉民調中，支持度均大幅領先藍營幾位可能對手，歡迎新任國民黨台中市主委移居台中，共同為市民謀福祉。