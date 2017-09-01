台灣參與聯合國 官員：溫和推動「沒什麼不好」

2017-09-01 15:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國大會將於9月中召開，政府官員透露，我方今年將派出環保署長李應元出席於紐約辦事處舉辦的研討會，發表聯合國永續發展目標（SDGs）國家自願性檢視報告，外交部長李大維也首次撰寫專文替台發聲，其他作法還包含請友邦在總辯論上發言、聯合致函聯合國祕書長、組織僑界遊行等；不過礙於國際情勢與中共十九大召開在即，政府官員強調，以溫和方式推動台灣參與聯合國「沒什麼不好」，重要是讓聯合國會員知道台灣的想法與心聲。

政府官員指出，今年我國並未請友邦在總務委員會中提案、也不會發言，但會請友邦在總辯論發言，同時提出3點訴求：一、聯合國要改善台灣人民遭排除情形，去年我方無法參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO），顯示台灣參與聯合國體系遭受不公平對待；二、聯合國需正視台灣民眾持護照參訪聯合國，反被要求以台胞證進入的情況，此不符合普遍性原則；三、聯合國應尋求適當方式，讓台灣參與聯合國永續發展目標相關的會議。

官員強調，不同於世界衛生大會與國際民航組織等專業性的專門性機構，聯合國是高度政治性機構，「國際支持程度會不同」，台灣推動參與聯合國方式，要讓聯合國成員與國際社會覺得「comfortable（舒服）」，否則提出訴求也難以得到其他國家支持。

官員表示，今年首次由外交部長李大維以「Taiwan, a Valuable Partner for SDGs - True Universality」為題，親自撰寫專文投書全球各大媒體，也規劃透過外交部臉書與YouTube頻道播送我國製作的宣傳影片，同時安排立委訪美了解外交部與外館推動聯合國案的努力。

我國去年在聯合國大會總辯論中有13位友邦替我執言，另有14國連署致函秘書長，官員表示，外館與紐約辦事處聯工小組仍在努力，希望今年能維持跟去年一樣的數量。