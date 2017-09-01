酸蔡政府兩岸關係已讀不回 吳敦義：轉機旅客「混充」旅客數

2017-09-01 15:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義下午出席「台灣新願景論壇協會」所舉辦的「青年活水營」開幕活動，致詞時大酸蔡英文政府因為兩岸關係變成「已讀不回」，為了「混充」來台境外旅客人數，就連越南新娘返鄉省親回台、外國人在台灣轉機，也都列入統計數字。

吳敦義還說，蔡政府要給泰國、印尼免簽，但泰、印兩國卻不相對提供台灣免簽，「連這種也要設法」，「我看有一天可能連『中東』也要免簽，那就麻煩了﹗」

吳敦義強調，2008年國民黨重新執政，開放兩岸直航三通與陸客來台觀光，陸客來台觀光人數呈現大幅成長，民國97以後每年境外旅客人數，都以百萬位數成長，直到民國104四年達到1043萬餘人，如今政府在統計上「混充」，把回越南省親返台的越南新娘也算入，日本人經由台灣轉機也算進去。

此外，吳敦義也說明「一中各表」的「九二共識」的歷史來由，並強調2008年前總統馬英九當選後，前中共總書記胡錦濤隨即拍來賀電，表達「欣聞貴黨提名候選人『當選』」，其中不提「總統」，但也未稱「台灣地區領導人」，「這種以含蓄的『你知我知』的智慧互動」，維持穩定的兩岸和平。

吳敦義還說，國民黨代表團在2008年5月28日到北京訪問，與胡錦濤等中共高層在「福建廳」會見，他認為，胡錦濤「很有智慧」，沒有讓國民黨代表團到「台灣廳」，「這就是相互理解的尊重」。

擔任「新願景論壇協會」理事長的吳敦義指出，協會名稱的由來是他對國家的四個「願景」，第一個是重建廉能、有效率、親切又勤快的政府與議會，第二是繁榮、均富的經濟，第三是公益和諧的社會，第四就是兩岸永續和平、穩定發展。