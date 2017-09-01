只靠國體法不夠！綠委、莊吉生籲召開體育國是會議

黃國書與莊吉生、江勁彥以及徐正賢希望政府能舉行體育國是會議。（中央社）

2017-09-01 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕我國選手於世大運中表現亮眼，讓全民與有榮焉，也讓大眾開始聚焦於體育選手應有的權益，讓台灣之光們能專心為國爭光。民進黨立委黃國書今（1）日表示，台灣體育改革並非在《國民體育法》修法後就完全到位，還需要體育署擬定相關子法與施行細則，建議行政院應舉辦體育國是會議，跨部會建構台灣整體體育政策。

綜合媒體報導，黃國書今日上午在立法院召開「國體法三讀只是開始，台灣需要更完整的體育政策」記者會，同時邀請了世大運網球男單金牌得主莊吉生、彰化師範大學運動學系教授江勁彥以及台灣運動產業協會發起人徐正賢。黃國書認為，在國體法通過後，接下來就是要發展台灣運動產業，但這牽涉到的是整體的體育政策，因此行政院應告開全國體育國是會議，來建構台灣整體的體育政策。

黃國書也直言，「長期以來台灣在體育只有奪牌，沒有體育政策，更遑論運動產業政策」，運動員即使青少年時期有好表現，年紀成長之後就可能放棄了運動生涯，若台灣有好的運動產業，讓傑出運動員離開比賽舞台後也能持續從事相關產業。

而莊吉生表示，他在台中與台灣青少年練習網球後，發現其實實力堅強，但都沒有打進世界級比賽，認為原因出在台灣沒有長期培訓的環境，之前也曾多次詢問台灣朋友，比賽後有沒有再接受訓練，但朋友們都直搖頭。莊吉生的教練江勁彥則指出，教育運動員、提升教練素質等都需要長期性計畫，運動員的退休規劃，幫助職涯銜接與轉型也需要好的政策與環境。建議可以參考日本舉行奧會的模式，選手、教練、防護員與醫生共組團隊，一同培訓運動員。

而徐正賢則補充，「應該用產業思維推動台灣體育產業的發展，建立一定的經濟規模」，但長期以來運動產業條例是列在體育署，官員也坦言不了解體育產業。

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