表彰提升台美關係 蔡英文頒授羅伊斯特種勳章

2017-09-01 14:37

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府頒授美國聯邦眾議院外交委員會羅伊斯（Ed Royce）主席「特種大綬景星勳章」，表彰他長期以來推動提升台美關係，並支持我國際參與的傑出貢獻。

羅伊斯主席則承諾，未來將會持續推動台美雙方的國防合作及定期軍售，並持續爭取台灣參與國際組織。

蔡英文上午在致詞表示，「特種大綬景星勳章」是要向對台灣有重要貢獻的人，表達感謝與友誼。今天頒贈此一勳章予羅伊斯主席，就是為了感謝他長期以來，一直都是台灣最忠實，也最重要的朋友。羅伊斯主席獲贈這個勳章，確實當之無愧。

蔡英文指出，自羅伊斯主席擔任外交委員會主席以來，積極協助台灣推動許多對台灣友好的重要法案及議題。羅伊斯主席也非常支持台灣的國際參與，在他推動之下，美國國會陸續通過支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」、「國際民航組織」，以及「國際刑警組織」。

蔡英文表示，台美關係向來緊密堅實，其中重要的功臣，就是有像羅伊斯主席這樣的國會領袖，給台灣最大的支持，讓台美雙邊關係能夠持續往「升級版」的策略夥伴關係前進。

羅伊斯受勳後致詞表示，身為外委會的主席，他向來將台美關係列為委員會的首要任務，他並分享昨天在高雄參訪剛整頓完畢的派里級巡防艦，這是他於2013年推動的法案，才促成巡防艦來台，對他而言意義相當深遠。他並承諾，未來將會持續推動台美雙方的國防合作及定期軍售，並持續爭取台灣參與國際組織。

  • 蔡英文總統今天頒授美國眾議院外委會主席羅伊斯特種大綬景星勳章。（記者李欣芳攝）

    蔡英文總統今天頒授美國眾議院外委會主席羅伊斯特種大綬景星勳章。（記者李欣芳攝）

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