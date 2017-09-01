表彰提升台美關係 蔡英文頒授羅伊斯特種勳章

2017-09-01 14:37

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府頒授美國聯邦眾議院外交委員會羅伊斯（Ed Royce）主席「特種大綬景星勳章」，表彰他長期以來推動提升台美關係，並支持我國際參與的傑出貢獻。

羅伊斯主席則承諾，未來將會持續推動台美雙方的國防合作及定期軍售，並持續爭取台灣參與國際組織。

蔡英文上午在致詞表示，「特種大綬景星勳章」是要向對台灣有重要貢獻的人，表達感謝與友誼。今天頒贈此一勳章予羅伊斯主席，就是為了感謝他長期以來，一直都是台灣最忠實，也最重要的朋友。羅伊斯主席獲贈這個勳章，確實當之無愧。

蔡英文指出，自羅伊斯主席擔任外交委員會主席以來，積極協助台灣推動許多對台灣友好的重要法案及議題。羅伊斯主席也非常支持台灣的國際參與，在他推動之下，美國國會陸續通過支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」、「國際民航組織」，以及「國際刑警組織」。

蔡英文表示，台美關係向來緊密堅實，其中重要的功臣，就是有像羅伊斯主席這樣的國會領袖，給台灣最大的支持，讓台美雙邊關係能夠持續往「升級版」的策略夥伴關係前進。

羅伊斯受勳後致詞表示，身為外委會的主席，他向來將台美關係列為委員會的首要任務，他並分享昨天在高雄參訪剛整頓完畢的派里級巡防艦，這是他於2013年推動的法案，才促成巡防艦來台，對他而言意義相當深遠。他並承諾，未來將會持續推動台美雙方的國防合作及定期軍售，並持續爭取台灣參與國際組織。