嘉縣議會決議保留3千萬 台灣燈會墊付案通過

嘉義縣議員詹琬蓁（右）認為墊付案有大筆中央補助款經費尚未核定，不應通過。（記者林宜樟攝）

2017-09-01 14:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會臨時會今天進行2018年台灣燈會經費3億1千萬元（含縣款2億4千3百萬元及中央補助款6千7百萬元）墊付案二、三讀，泛藍議員砲轟嘉縣府所提爭取的中央補助款僅核定4千428萬元，墊付案卻是議會審議通過6千7百萬元（加上社會局已獲核定經費8百萬元共7千5百萬元），而上次定期會縣府提出的燈會財務規劃報告是爭取中央補助款1億5千萬元，如今卻只剩7千5百萬元，縣款比例增加，增加窮縣財務負擔，要求刪除7千5百萬元，等縣府向中央爭取更多經費後，再提審議。

嘉義縣長張花冠解釋，台灣燈會是國際性觀光活動，會加強嘉義縣的能見度，她有信心爭取到中央補助款7千5百萬元，日前也到各部會爭取，更保證不會增加縣款支出；藍營堅持刪除，雙方一度爭執不下，經縣議長張明達協調後，3億1千萬元經費審議通過，先行保留3千萬元，縣府依執行進度再向議會提出審議。

藍營議員李國勝、詹琬蓁及王啓澧等今天連番開砲，李國勝指縣府墊付案與上次定期會的工作報告燈會財務規劃不符，增加縣款支出，質疑「是不是縣長失寵，立委盹睡（打瞌睡）」，中央補助款才會減少，要求張花冠盡力爭取後，再提墊付案。

張明達原提議「減少2千5百萬元」，但張花冠說「不行啦」，希望能全數通過，藍營則提出表決要求，堅持刪除7千5百萬元；詹琬蓁說，7千5百萬元中央確定核定經費是4千428萬元，議會不能為還沒核定的經費背書來通過墊付；王啓澧則說，議會有鞭策及監督縣府的職責，只要縣府爭取到中央補助，議員當然全力支持，但要求核定後才能送議會審議。

據了解，燈會相關工程時程緊迫，墊付案需經議會審議通過才能動支經費，因此縣府極力希望能夠全數通過。

泛藍議員認為，燈會有5億5千萬元經費，工程有先後緩急，縣府可先進行立即需辦理的工程，無時程壓力的等經費到位再辦理；經協調約30多分鐘，雙方各退一步，決議保留3千萬元經費後通過；縣議員何子凡則提案，未來縣府所提中央補助款墊付案，非經核定補助，不得提出墊付案，要求縣府依法行政，此案也經議會審議通過。

嘉義縣長張花冠（中）與議員解釋經費運用。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠（中）與議員解釋經費運用。（記者林宜樟攝）