北市研考會民調 柯P施政滿意度達63％

北市研考會民調結果顯示，柯文哲施政滿意度達63%，市府團隊施政滿意度47%。（記者方賓照攝）

2017-09-01 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市研考會今日公布市長、市府團隊滿意度調查，結果顯示，63%民眾滿意台北市長柯文哲施政表現，47%對市府各局處首長、團隊感到滿意。

研考會今公布每半年一次的施政滿意度調查，根據7月底進行的調查顯示，柯文哲施政滿意度為63%，不滿意27%；市府團隊施政滿意度47%、不滿意24%，另有29%為沒意見或不知道。

各施政項目中，「環保工作」、「治安」、「聯合醫院」、「文化活動」、「交通」及「社會福利工作」滿意度皆在50%以上；「公共工程建設」和「中小學教育」分別為46%和35%，雖未過5成但仍高於不滿意度。

此外，民眾對北市府的服務態度和效率給予79%和64%的滿意度，80%受訪者對北市生活品質感到滿意。

至於北市府需要優先處理的議題，32%認為是交通改善、大巨蛋、教育政策和關懷弱勢族群皆為10%。

調查於7月31日至8月3日晚間進行，訪問20歲以上台市民1236人，850人拒訪。在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.79個百分點以內。調查方式以台北市住宅電話為母體，隨機抽樣調查。