中市國小校長會議 林佳龍勉校長接納孩子的與眾不同

2017-09-01 13:29

〔記者歐素美／台中報導〕國小校長會議今天在清水國小舉行，241位小學校長齊聚一堂，市長林佳龍也出席分享教育理念，期勉校長們秉持「以學生為本」的理念，從小培養孩子的意志力、情感力及思考力，讓每個孩子都能適性發展、活出自我。

林市長表示，教育就是要幫助孩子「活出自我」，也就是活出小我、成就大我，應該透過教育讓孩子親身體驗生命中的所有感受，不要剝奪孩子失敗挫折的經驗，因為只有真正經歷過，才會內化為成長的養分。

林佳龍分享自己在美國耶魯大學就讀研究所時，教授在辦公室外面貼的一段話：「教育就是能夠聆聽所有不同的意見，而不會發脾氣」。勉勵校長都能接納孩子的與眾不同，以同理心易位思考，用更大的視野處理彼此的異同，進而協助孩子發揮所長、成就自我。

林佳龍期許透過教育，培養孩子的3種重要能力，包括意志力、情感力及思考力。他說，沒有意志力，孩子容易因為挫折而放棄完成一件事，未來就無法有所成就；也要讓孩子在學習中親自摸索，並鼓勵孩子將感官體驗表達出來；清明的思考能力也很重要，讓孩子能夠看透事情本質，使思維有邏輯性，在與他人有矛盾時，能夠清楚說出道理，這些都是孩子在小學時期應該養成的能力。

林佳龍說，2016年「親子天下」雜誌進行全國各縣市教育力評比，台中市在「教學力」及「弱勢關懷」兩面向皆獲第一，並奪下總體排名「全國第一」，顯示台中市的教育在這幾年經過所有校長、老師的用心、努力與創意，已獲得肯定。最後，他引用詩人紀伯倫的「孩子」一詩，鼓勵教育工作者不受限於既有框架，引領孩子依照自己的節奏學習、發展天賦，進而能走出康莊大道、回饋社會。

教育局長彭富源表示，第一學期的公私立國小校長會議安排三個重要課題，包括台中世界花博、學生的學歷及當前許多家長關心的校園危機事件處理等。