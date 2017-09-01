民團將赴美宣達台灣入聯 盼取消參觀ＵＮ持台胞證規定

台灣要入聯，民間先來做！台灣聯合國協進會將在9月8日赴美宣達台灣要加入聯合國。（記者陳鈺馥攝）

2017-09-01 11:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣要入聯，民間先來做！台灣聯合國協進會將在9月8日赴美宣達台灣要加入聯合國，該會理事長蔡明憲強調，台灣不是中國一部分，台灣有權加入聯合國，聯合國也應取消參觀聯合國總部須拿中國台胞證的不合理規定。

蔡明憲指出，台灣聯合國協進會14年來赴美宣達台灣要加入聯合國，今年有幾大目標盼透過美國國會議員、智庫、新聞界，傳達台灣八成民意希望入聯心聲。

蔡明憲提及，宣達團要向聯合國反映及抗議，希望取消台灣人參觀聯合國竟要攜帶中國台胞證的規定，要把這不合理規定取消。

蔡明憲說，此行會到紐約拜會美國非政府組織，也會在聯合國前面舉辦遊行，訴求「台灣就是台灣，絕對不是中華台北」，更會到中國駐紐約的領事館前聚集，已向紐約警方申請集會，要向中華人民共和國表達抗議。

蔡明憲指出，本週一已將「致聯合國秘書長及所有聯合國會員國代表的公開信」發電子郵件給聯合國秘書長，表達要加入聯合國，「政府不做的，就由民間來做。」

蔡希望，立法院朝野黨團能做一個決議，來支持台灣加入聯合國，或決議要求聯合國取消要拿台胞證才能進去聯合國大樓的規定。

民進黨立委蔡適應指出，用台灣護照應有權可進入聯合國，參觀大樓、旁聽與台灣是不是會員國沒必然關係，外交部要去宣達台灣入聯，也在適當時機公布版本，未來若當上外交及國防委員召委，會做一個支持台灣入聯的決議。