世大運誰有功勞 羅智強稱呂秀蓮評得公道

台北世大運19日晚間正式開幕，場館釋放煙火象徵儀式圓滿成功。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-01 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮昨接受廣播節目專訪，對世大運發表看法，她表示，此次世大運台北市長柯文哲感謝前市長郝龍斌是對的，但對前總統馬英九也應該提，對此，前總統府副秘書長羅智強稍早於臉書PO文表示，呂秀蓮對世大運評得公道。

呂秀蓮昨表示，當年台北拿下世大運主辦權，主要是中國支持當時的總統馬英九，才會派郝龍斌去，因此柯文哲感謝郝龍斌是對的，但也應該提到馬英九才對，甚至直言「閉幕式太清楚，中國要支持柯P」，她也說，當年高雄辦世運會時，看到高雄市長陳菊跟立委劉世芳都在接待馬總統，「但對卸任的陳水扁的感謝一字都沒提，當時我蠻傷心」。

對此，羅智強稱讚呂對世大運評得公道，表示「給呂秀蓮一個讚」，強調此次世大運「柯文哲、郝龍斌、馬英九都有功勞」，但真正的英雄是參加這次世大運的所有選手，這是屬於台灣隊的驕傲。

底下有網友留言支持，「給呂副總統按個讚！說出良心話」、「蠻務實的說法」，但也有網友批評，「要務實，我只關心現在雞蛋到底可不可以吃，做有意義的事」、「世大運其實柯P沒作什麼事拉」。