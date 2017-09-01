曹長青稱柯P當總統3年內賣台 網友這樣說...

2017-09-01 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕世大運順利落幕，網路上對世大運的評價超高，台北市長柯文哲因此聲勢拉高，不過昨天的政論節目《政經看民視》中，獨立評論員曹長青指出，若柯文哲當總統，會在3年內賣台，比連勝文更可怕，引起PTT網友的討論。

彭文正在節目中提到，柯文哲的中英文演講稿不太一樣，裡面的「台灣」大多都被「we」、「our」等取代。獨立評論員曹長青則說，他覺得柯文哲是狡猾的政客，當面一套、背後一套，中文和英文的稿子完全不一樣，天底下有人這樣做市長的嗎？

曹長青指出，年輕人很多人挺柯文哲，認為柯文哲2020年應該當總統，「如果柯文哲2020年做了台灣總統，我告訴觀眾朋友們，我的直覺，他會在三年之內把台灣賣給中國，他會這樣！柯文哲比連勝文還可怕！」

曹長青進一步指出，連勝文當總統賣不掉台灣，是因為他沒辦法欺騙，也沒辦法綁架綠營，但柯文哲有欺騙和綁架的能力，吃定了台灣綠營這些人，這是多麼可怕的政客。」曹長青強調，台灣需要的是堅定、認同台灣的政治家，而不是柯文哲這種政客。

不過網路上的網友們不認同曹長青的說法，留言：「柯p當選你們這群人沒出力嗎？打臉三年前的自己？」、「可是全台縣市長就他做事做最多欸」、「我看了什麼？」、「辦個成功的世大運 一堆妖魔鬼怪都現形了」。