觀察世大運開閉幕 呂秀蓮：中國要支持柯P了！

世大運過後，台北市長柯文哲聲勢大漲。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-01 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運在一片叫好聲中落幕，北市長柯文哲聲勢逆轉、人氣高漲，前副總統呂秀蓮昨天（31日）接受廣播專訪時則爆料，世大運開幕式當晚，她看到柯文哲在選手入場遭阻時「的確不知道要做什麼」，還說，閉幕式太清楚，「中國已經準備要支持柯P了」。

綜合媒體報導，呂秀蓮在世大運閉幕隔天上廣播節目接受專訪，她大談開幕、閉幕的情況，提及當年台北拿下世大運主辦權，主要是中國支持當時的總統馬英九，直言「閉幕式太清楚，中國要支持柯P」。

呂秀蓮說，一開始世大運只能用「中華台北」，不能用「台灣」，總統蔡英文在開幕式時則只有兩句講到「台灣」，中英文版各一個。不過閉幕典禮滿特殊的，副總統陳建仁演講10分鐘，開口閉口都講到台灣，柯文哲也講了多次台灣。

呂秀蓮說，為何開幕式總統只講兩句，閉幕式時副總統卻給他相當時間講，開口閉口都是台灣，且用非常自然、選舉的語言，台灣、中華民國兼用，這「非常非常特殊」。她觀察，「閉幕式太清楚，中國要支持柯P」，而阿根廷選手閉幕時披著中華民國國旗進場，在以前見到國旗像見到鬼，怎會開幕式限制那麼多？閉幕式那麼鬆？

呂秀蓮還提到，世大運開幕，她坐在柯文哲、蔡英文後方，當時看得很清楚，傳出選手入場遭阻，她看到市長真的是完全沒動，沒多久蔡總統跑去世大運主席交頭接耳，她看到「柯市長的確真的不知道要做什麼」。不久才看到總統府祕書長吳釗燮、國安局長上前解釋，說是有人陳抗，她觀察，不覺得開幕式當天陳抗有那麼嚴重，當時是誰讓選手不要進場，應該要查清楚。