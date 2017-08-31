聽看麥 賴清德主持會議「撂英語」

南市第二官方語言推動委員會第4次會議以全英語進行。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-08-31 20:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市英語為第二官方語言推動委員會，會議全程以英語進行，賴清德也以英語主持，少有地方政府內部重要會議全程以英語進行，市府展現全力推動英語為南市第二官方語言的決心。

賴清德強調，英語力在城市發展與全球化過程中，扮演重要角色，台南持續進步中，目標是成為全球城市（world city）。

賴清德也指出，研究顯示英語力攸關薪資水平，2015年東南亞國協（ASEAN）將英語列為共通語言，「因此我們不能再視英語為一門學科，而是能為市民創造更多機會的利器」。

推動委員之一的彭蒙惠博士支持二官語政策，她表示，二官語政策很不容易，因為有時人們不覺得需要學英語，市長賴清德有堅定信念推動這個政，她也樂意傾注空中英語教室資源，協助民眾學英語。

南台科技大學校長戴謙認為，目前法規仍限制幼兒園教英語，但現實狀況卻有許多家長選擇雙語教學或全英語教學的幼兒園，間接造成不公平，應推動修法鬆綁限制。

英語二官辦主任劉世忠副秘書長表示，市府「打造英語友善環境」主軸下，推動「英語友善標章計畫」，預計今年年底南市獲得英語友善標章的店家將超過500家，這些店家皆具雙語菜單或產品型錄，方便外籍人士消費。

另在「提升市民英語力」主軸下，推動全英語教學與雙語教學為重點教育工作，106學年度南市已有2所雙語實驗小學及6所雙語教學試辦小學上路，日後將逐步擴大辦理雙語教學。

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