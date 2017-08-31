傳辦「畢業餐會」？政壇人士：派系紛爭搶位 賴清德何辜！

2017-08-31 18:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長賴清德傳將北上組閣，甚至有媒體傳他明晚將在大億麗緻酒店宴請市府局處首長，舉辦「畢業餐會」，離開台南、北上組閣意味濃，但據了解，這場是例行性餐會，嘉勉市府團隊辛勞之外，主要是討論明年度預算案事宜，外界如此「勁爆」風聲，讓政壇人士為賴清德大抱不平，淪為民進黨內派系紛爭搶位的無辜犧牲者！

據了解是例行餐會 討論明年度預算

據了解，議會定期會之前，賴清德例行邀請局處首長餐會，勉勵市府團隊辛勞之外，同時討論下個新年度預算案事宜，昨天例行市政會議後，市長賴清德即當場向局處首長詢問邀約明天餐續。

由於各局處首長與一級單位主管多達2、30位，以往分桌坐席，討論事情不方便，大億麗緻有超大型圓桌可坐30人，因此賴清德即有口頭邀約9月1日晚上7點左右在大億麗緻聚餐，並且貼心叮囑若有事已請假的主管可以不出席，沒有請假的務必到場參加。

未料，這場例行公務之餘餐會，被傳說是「畢業餐會」，府會主管聽聞後大呼「太誇張了」。南市新聞處長許淑芬也表示，明晚餐會是大家局處首長可以聚集參與的時間點上的公約數，盼請外界真的不要想太多。

也有黨內人士認為，2018縣市長選舉之戰，加上9月民進黨全代會，派系搶位紛爭將賴清德捲進來，不論是否拱賴聲音，組新閣或北上征戰雙北市，各山頭「放風聲」，當事人行政院長林全及市長賴清德都是「被消費」對象，只是加重民進黨內耗，無助民進黨執政穩定。