傳金門被中國要求配合維安 陸委會：我對入出境絕對自主

2017-08-31 17:20

〔記者施曉光／台北報導〕中國即將在廈門舉辦金磚五國會議，針對傳出對岸要求金門縣政府配合維安工作，甚至還有福建省台辦副主任率團到金門視察、指導維安，陸委會副主委邱垂正下午在例行記者會上回應表示，對岸因應金磚峰會期間安全管理需要，廈門方面強化人員入境管理措施，應屬短期措施，對我方小三通業務並無太大改變。

至於傳出對岸到金門「指導」，邱垂正表示，中華民國為主權國家，對於入出境管理，有絕對的自主性，並由中央政府指揮監督，但對中國派人到金門進行交流，我方向來重視小三通人流、物流的安全管理事項，中國組團進行小三通業務交流，我方持正向看待。

此外，針對中國海協會副會長葉克冬日前批評台灣「去中國化「作法是「倒行逆施」，邱垂正表示，有關新課綱文言文比例問題，教育部已經多次做過說明，文言文有必要，但份量可以討論，希望各界要以理性看待，而且此事為我內部教育改革的一部分，應該回歸教育專業評估，無涉去中國化的問題。他並強調，台灣是自由多元民主開放的社會，對岸應該理性看待，不宜做片面解讀與曲解，如此無助於兩岸關係的改善。

至於中國外交部長王毅日前接受人民日報專訪時，重申反對「一中一台」的說法，邱垂正表示，中華民國為主權國家，此一事實不因對岸片面主張而改變，他呼籲對岸要正視這個事實，尊重台灣社會主流民意，政府也會以堅定意志捍衛中華民國的主權尊嚴及人民福祉。

對於媒體提問，至今遭中國限制自由的台灣民眾人數，邱垂正指出，有關國人赴中國發生緊急救助、人身自由權益等問題，政府都會協處，每一個案都涉及家屬以及當事人的意願，政府會妥善處理，對於個案不宜公開說明。

但他也指出，從去年至今年七月底止，有關海基會協處國人因案遭對岸限制人身自由的案件共有五十七件，其中涉案類型主要屬傷害、毒品、詐騙、稅務等民、刑事案件，陸方都會通報我方相關案情，只有少數漏通報情形，我方都有透聯繫請對岸查告相關情形。他並強調，上述案件與被中國羈押的前民進黨黨工李明哲情況不同，不宜相提併論，以免造成家屬困擾。