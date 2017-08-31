接見世大運選手 蔡英文：前瞻4年編百億挺體育

世大運昨天閉幕，蔡英文總統今天在總統府接見台灣隊選手與教練。（記者鍾麗華攝）

2017-08-31 16:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕世大運昨天閉幕，總統蔡英文今天在總統府接見台灣隊選手與教練。蔡總統致詞表示，這12天對台灣來說，是很棒的經驗。她的競選承諾，8年內體育經費會倍增，但不需要8年，希望更快在4年內完成。

前瞻計畫特別預算今天凌晨通過，蔡總統說，前瞻計畫未來4年編1百億元支持體育發展，今年下半年到明年投入36億元，除公務預算之外，明年運動發展基金也增編5.8億元，投入軟硬體、教育訓練、獎勵補助資源，未來會逐年增加預算，而明年整體體育經費會比今年增加。

除前瞻外，蔡總統說，立法院今天共襄盛舉，「國民體育法修正案」歷經千辛萬苦，終於在立法院三讀通過，這只是開始，政府對體育改革決心的展現。這次修法，她要跟各位說謝謝，因為各位在運動場奮鬥精神，是修法最大助力，各位在運動場上堅持到底，體育改革也要大步邁進，「因為不改就對不起你們」。

蔡總統說，各項體育協會存在是為了幫助選手，不是要壟斷資源，「不能好好照顧選手的協會，我們就要改革它，不能好好鼓勵協助選手的協會，我們就應該讓年輕人進去盡情發揮」，未來協會更公正、開放、透明，她呼籲所有對體育懷有熱情的年輕朋友，一起加入單項體育協會的運作，打造更健全制度，支持選手的成長與發展。

蔡英文表示，台灣獲得26金34銀30銅，每個獎牌都證明，只要不自我設限，台灣與台灣人就沒有極限，沒有人可以阻止我們往前衝的決心，再大的困難我們都會去克服。「台灣可以很團結，這是今年夏天我們一起體會的事」。