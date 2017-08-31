B型企業台中辦年會 林佳龍：理念適用城市治理

2017-08-31 14:54

〔記者張菁雅／台中報導〕第2屆B型企業亞洲年會今、明兩天在台中市舉行，來自20餘國的企業及產官學研代表，分享推動B型企業的經驗。台中市長林佳龍表示，B型企業強調如何創造共好，兼顧最多數人的最大利益，他很認同B型企業理念，希望也能套用在城市治理上，讓城市裡不同背景的人都能共好、共享。

亞太B型企業協會表示，「B型企業」的B代表Benefit，是市場自發而生的新商業模式，指關心所有利害關係人的利益，追求社會、環境與市場價值共創分享，目前全球有超過2000家企業通過國際B型企業認證，台灣也有20家，是亞洲成長幅度最快的國家。

亞太B型企業協會理事長張大為指出，過去企業強調減少成本以換取更多利潤，但現今更強調價值，企業的任務不是賺更多錢，而是讓企業變得更有價值。B型企業提供平台讓各企業彼此學習有價值的經驗，為地球、孩子、社會付出，進而打造成功的企業。

林佳龍致詞時表示，B型企業在世界各地正盛行，強調如何創造共好，不只創造商業利潤，還要造福更多人、做到永續發展，兼顧最多數人的最大利益；台灣有20家企業通過國際B型企業認證，其中4家在台中，他引以為榮，希望打造台灣成為亞洲B型企業最蓬勃發展的國家，台中成為B型企業城市。

林佳龍也說，B型企業理念很適合用在城市治理上，城市裡有許多不同背景的人，如何做到整個城市共好、共享，是市政推動所追求的理想。

經濟部中小企業處長吳明機則表示，一個良好企業要走向良善企業，成為B型企業是很好的方向，將全面支持台中發展B型企業，台北即將籌設社會創新實驗中心，針對如何解決社會問題提供創新方案，若營運成功，希望能複製到中南部。