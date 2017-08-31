送人才出國學習、交流 明年增法國、以色列

2017-08-31 14:22

〔記者吳柏緯／台北報導〕「博士創新之星計畫」啟動，35位脫穎而出的年輕博士將陸續出發前往美國矽谷與知名大學進行學習與交流，第一批赴美的2位學員明天即將正式在矽谷的公司任職。科技部今更加碼，明年第二梯次將要把人數提高至100人，合作國家則增加法國、以色列。

科技部於今年4月提出「博士創新之星計畫」，計畫選派50位40歲以下具有博士學位的學員，分成產業組及學研組赴美國矽谷與大學進行專案合作研習。科技部補助最高生活補助150萬元，並規定5年內必須回國服務。盼藉此開拓高階人才的能力與創新思維，返台後也能對台灣產業或學研界有所貢獻。

「博士創新之星」首梯原本預計選出50名人員，但經篩選與媒合後，報名的60多位博士當中，最後有35人確定成行。其中有27人將至美國產業界任職、交流，包括人工智慧、物聯網、大數據、半導體產業以及生物醫學等台灣著重的發展領域；另有8名學研組的學員將至史丹福大學、麻省理工學院以及柏克萊大學參與訓練。首批接受培育的學員中，台大、清大和交大的畢業生，合計14人。

第二梯次的學員報名目前也已經開始，預計9月30日截止，將於明年初遠赴海外，且科技部也將區域擴大至法國和以色列。科技部長陳良基表示，以色列代表聽到科技部的這項計畫後便積極爭取，希望也能和台灣建立合作關係。

陳良基說，以色列代表向他承諾，願意好好培養台灣的人才。同時也稱讚台灣的工程人員素質很好、訓練紮實，也認為市場移動過程中，能夠把亞洲經驗結合。