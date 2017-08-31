國軍發布中國軍力報告 機艦近台圖曝光

國防部公布中國軍機接近台灣路線圖。（記者涂鉅旻翻攝）

2017-08-31 14:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日將「國軍五年兵力整建與施政計畫報告」、「中共軍力報告書」以及明年度國防部預算書送抵立法院。值得注意的是，中國海、空軍近年來動作頻頻，除空軍軍機編隊多次繞台飛行，其海軍「遼寧號」航空母艦更有數度接近我國海域紀錄，國軍公佈的「中共軍力報告書」，特別呈現將中國機、艦近台路線圖，且「遼寧號」今年7月自台灣海峽往返時，離海峽中線相當近。

對於中國頻施以「跨區遠海訓練」，國防部表示，中國軍隊依照「國防和軍隊現代化建設三步走戰略」，積極推動軍事現代化建設發展與轉型，各項武器裝備載台向大型化、遠程化、信息化等方向發展，促使海、空軍部隊活動範圍，由以往僅在沿岸或近岸轉向遠海發展。

國防部表示，中國海軍在21世紀初期，開始編組各型艦船赴西太平洋海域執行跨島鏈遠海航行訓練，已自水面艦艇逐步增加水下兵力、陸基定翼戰轟機、偵察機，亦自一般性水面艦對抗、編隊操演訓練等，轉變為複雜電磁環境下的多重威脅對抗演練。同時配合航空母艦作為作戰編隊之建軍作戰目標。且遼寧號航空母艦在去年底首次繞行第一島鏈赴南海訓練，顯見中國積極建構遠洋作戰企圖。

國防部報告亦指出，中國海軍在前年3月，首次編組各型機，穿越第一島鏈之宮古水道、巴士海峽等，赴西太平洋海域執行跨島鏈飛行訓練，訓練模式自每季執行一次，轉變至今年7、8月已執行10餘次，也自轟炸機、電子偵察機編組，增加干擾機、戰鬥機與空中加油機，凸顯中國空軍配合海軍，加強西太平洋海域活動，爭奪西太平洋海域戰場優勢。