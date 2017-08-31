接掌藍竹市黨部 呂學樟：打第一戰、立第一功

2017-08-31 13:52

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部主委呂學樟今天就任，他說，擔任主委是無給職，首要任務就是團結黨內力量，在明年底市長、市議員及里長選舉打第一戰、立第一功，贏回執政權。他也說，有關市長提名作業會趕快進行，主要是團結黨內力量，如果真的協調不來，就會由中央徵召；他強調，市長提名的時程會比黨部主委直選更重要，會優先處理。

呂學樟接任市黨部主委是由黨主席吳敦義派任，至於是否會趕著推動主委直選，呂學樟受訪說，因為新竹市的狀況較複雜，新竹市的黨部主委直選不會與其他縣市一樣在10月中旬舉行，會優先整合黨內的聲音，贏造黨的團結氣氛。

呂學樟也說，國民黨最重要的是明年底的縣市長選舉，他願意承擔這個責任，打第一戰、立第一功，讓國民黨重返執政，至於是否由他代表參選市長選舉？呂學樟語帶保留說，這個人一定要有勝選的能力，不一定是他，但一定要能凝聚黨內的團結與力量。

他說，現在的國民黨是「四大皆空」，但希望把這個「空」找回來，首要之務就是進行市長選舉的相關提名作業，他強調，先前所做的黨內預選民調與市長提名作業沒有關聯，那是個培育計畫，只是給有意願的黨內同志「刷存在感」，拉近與選民的距離，未來市長提名到底要進行黨內初選或是民調？他說，會尊重黨中央的機制，如果進行初選會破壞黨的團結，也可能由黨中央來徵召最適合的人選。

呂學樟強調，他願意擔任「攻占灘頭堡」的角色，在艱困的地區帶領國民黨重返執政，接下來會認真處理市長、市議員及里長的相關提名作業；此外，為國民黨永續發展，也會培育年輕人，鼓勵年輕人到國民黨伸展。至於有關黨部主委直選一事，後續也會推動及凝聚共識。