國防部：中國具備對我聯合封鎖作戰能力

針對中國軍力崛起，我國將發展「高效能作戰艦艇」等軍備因應。圖為沱江級巡邏艦。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2017-08-31 13:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日將「五年兵力整建及施政計畫報告」送抵立法院，報告指出，隨中國軍隊改革已進入新一階段，其跨軍種聯戰指管效能逐步提升，已具備對台進行聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊能力。我國將以「防衛固守，重層嚇阻」、落實「國防自主」、強化「資電攻防戰力」等作為兵力整建方向。

國防部報告表示，在當前東、南海主權爭議未解之際，中國近期強化上述二海域主權爭議區域維權力度，已經直接挑戰美國、日本在該地區安全與利益，未來主權爭議如持續惡化，不排除發生局部衝突的可能。另，中國已依照「軍事現代化三步走」策略，力爭2020年基本實現機械化、信息化建設取得重大進展等目標，並積極向外採購武器與引進技術、研發新式武器、頻繁實施三軍聯合眼訓、強化抗擊外軍戰力，已引發周遭國家不安。

報告指出，中國持續推動機械化、合成化、資訊化發展，在聯合情監偵範圍，已涵蓋第二島鏈以西全境，足以支持區域內各項軍事行動，朝全球偵查方向積極發展。另部署中、短程戰術彈道及巡弋飛彈射程，涵蓋台灣本島全境，並持續研製長程反艦飛彈及部署，強化武力犯台及抗擊外軍能力。

此外，報告指出，中國新式戰機、長程轟炸機常態跨越第一島鏈，直接威懾美國在亞太駐軍，亦積極構建航空母艦「遼寧號」戰力，藉跨區遠海長航訓練，提升艦隊協同作戰能力，另強化航空、特戰兵種建設，藉由聯合登陸演訓熟稔對台作戰預案，已具備「奪我外島、離島」三棲登陸作戰能力等等。

對於中國佈武，國防部指出，盼在聯合防空作戰層面，欲取得匿蹤、遠程、視距外作戰、先進電戰系統等能力戰機，並持續強化早期預警能力及防空飛彈能量，同時建立高存活力之整體防空能力。在聯合截擊作戰部分，則取得具備戰場管理、區域防空、反潛、反水面、電子作戰能力的新式巡防艦，以及籌獲新一代柴電潛艦。

國防部也指出，未來將加強地面部隊精準打擊戰力、提升陸軍航特作戰效能等，以及發展「精準打擊武器」、發展無人飛行載具、籌建具備輕、快、任務多元的高效能作戰艦艇以及新式水雷、快速布雷艇。另也建構備援中心、地下化並具抗炸能量的彈、機庫等。