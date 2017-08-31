獨家》竹市一級主管大搬風！ 3新任處長明走馬上任

2017-08-31 13:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府人事大搬風！3個局處首長即將在明天走馬上任，其中市長辦公室機要秘書吳甲天接任產發處長、工策會總幹事白舒樺接任行政處長、教育處副處長李芳齡真除接教育處長，至於衛生局長人選仍在徵詢中，暫由副局長楊清媚代理局長職務。原產發處長翁義芳因完成重要任務將返鄉回高雄、原行政處長黃采緹同樣選擇離開市府團隊。

新竹市府一級主管人事命令9月1日生效，其中工策會總幹事白舒樺接任行政處長一職最受矚目，原是電視台主播的她，台風穩健，口條清楚，每每主持活動都讓人印象深刻，由工策會主辦的「微醺時刻與甜蜜食光」活動，不僅打響工策會口碑，也讓這個原本酬傭性質濃厚的單位，成為市府結合工商界行銷竹市的重要推手，擅長媒體及活動行銷的白舒樺接下行政處長一職，更是倚重她在媒體及行銷方面的專才。

此外，曾在高鐵公司及遠東航空公司任職的吳甲天，有豐富的民間企業經驗，也有行政及民代助理的溝通能力，此次接任產發處長，市長林智堅希望倚重他在產業界的經驗與實力，結合在地產業，尤其是推動舊城區的青年就業與在地深耕領域，期許讓年輕人回到新竹市創業與發展，讓新竹市成為青年就業及返鄉發展的重要基地。

而教育處長由副處長李芳齡接任更是眾望所歸，在教育處服務10幾年的李芳齡，不僅熟悉教育業務，更是林智堅推動「新校園運動」的重要推手，除了行政資歷豐富，李芳齡穩健的處事態度，讓她贏得信任，對教育懷抱理想的她，早有機會擔任處長一職，但她為人謙恭、從不爭取，此次獲真除，實至名歸。

除了3個處長即將在明天走馬上任，衛生局長一職仍懸宕未明，不過，林智堅已在積極尋覓適當人選，將繼續推動兒童醫院的興建與後續營運計畫。

至於原任行政處長黃采緹來自民間企業，除會回到學校繼續研讀，未來也將回到業界。而原產發處長翁義芳，是唯一在前市長許明財市府團隊留任的政務官，協助林智堅推動許多重要業務，包括都市計畫更新及產業發展等，但因已屆齡，多次表達想回高雄陪家人的意願，如今終於如願可以告老還鄉。