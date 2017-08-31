「國體法」三讀 藍委柯志恩公開肯定黃國書

「國體法」完成修法，民進黨立委合照留念。（記者鄭鴻達攝）

2017-08-31 13:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「國民體育法」今三讀通過。主導修法的民進黨立委黃國書表示，本次修法以「民主化、透明化、專業化」三原則出發，盼引導體育署與單項協會踏出體育改革第一步；參與修法的國民黨立委柯志恩，則展現大器，公開肯定黃國書及其辦公室副主任焦佳弘於修法之奉獻。

黃國書表示，從去年奧運戴資穎球衣事件開始，到世大運昨日精彩落幕，乘載著國人對體改的期待，國體法終於完成三讀，他於去年奧運開始研擬體改相關法案，並以「民主化、透明化、專業化」三原則出發，盼能引導體育署與單項協會一起踏出體育改革第一步。

黃國書說，某些單項協會長期因為封閉及保守的內部環境，長期以來造成選手只能屈服於協會壓迫，本次修法以財務透明、組織開放、建立仲裁機制、保障選手權益4個解方，以改善協會黑箱及打壓的問題，而修法也針對選手生涯的照顧，有更為完善的規劃。

黃國書表示，感謝立法院教育及文化委員會的蘇巧慧、張廖萬堅、何欣純、吳思瑤、李麗芬、許智傑、與柯志恩等委員的支持及提供建議，一起把法案送出委員會，也特別感謝國會辦公室副主任焦佳弘在這部法案的努力與付出，讓這部法案得以成形。

柯志恩指出，本次世大運風光落幕，雖然本次修法姍姍來遲，但也開啟國民體育改革的契機，在所有參與修法的立委中，他要特別肯定黃國書及其國會辦公室副主任焦佳弘，為此次修法努力推動、奉獻，他們將會繼續一本初衷，為體育提出更完善的相關修法。

親民黨立委陳怡潔表示，若非某些特定政治意識形態介入，導致審查階段擦槍走火，也不至於讓修法延宕至今，幸好今日完成修法，呼籲試圖將政治力介入體育的人，看看世大運選手的表現，切勿「生雞蛋嘸、放雞屎有」，讓修法更符合國人期待與國際趨勢。

時代力量立委林昶佐則說，多年來體育界朋友疾呼改革，雖然跨黨派立委都在努力推動，卻一次次被拖延，黑箱結構的單項體育協會有許多理由，讓體育改革的實際效果一直延宕，試圖規避新法，本法只是開始，協會不會因為修法後，就會自動進行改革。